Accostato al Napoli, Ismajli in partenza a gennaio? L'indizio di D'Aversa

Ardian Ismajli, difensore dell'Empoli, piace molto al Napoli che cerca un difensore per gennaio. Ma il centrale è ambito da diversi club e la conferma è arrivata dalle parole del suo allenatore Roberto D'Aversa che dopo il pari con l'Udinese ha dichiarato: "Continuiamo a parlarne poco di Ismajili perché c'è il rischio di non trovarcelo a gennaio. Ci sono giocatori che sono rientrati da infortuni e hanno accelerato il rientro, si possono avere delle difficoltà. Detto questo, non avendo la possibilità di fare i cambi con le stesse caratteristiche, ci sta di doverti abbassare per sopperire allo strapotere fisico dell'Udinese".