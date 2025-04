Accostato al Napoli, Milinkovic-Savic sereno: le parole di Vanoli dopo la papera col Verona

Paolo Vanoli, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida al Como del momento di Vanja Milinkovic-Savic, portiere accostato al Napoli e reduce dal pesante errore contro il Verona: "Quando facevo l'Under 17, volevo far capire ai ragazzi e far vedere loro i gol che facevo...Poi è uscito il mio primo autogol memorabile in Scozia (ride, ndr). E ridevano tutti...Su Vanja, sapete che personalità ha ed è la sua forza che può portarlo anche alla sua debolezza. Tutti i ragazzi devono crescere, non c'è bisogno di dire a Vanja che ha sbagliato.

E' sereno, sa che sta facendo una grande stagione, tante volte gli ho detto che ci ha salvato. Guardo le cose positivo: ero arrabbiato per i primi 45 minuti per come abbiamo affrontato il Verona, ci è successo con Lecce, Genoa e Monza, e non è questione di approccio, ma mentalità di come si affronta una squadra che si aspetta. E' un passaggio che dobbiamo fare, abbiamo fatto meglio fuori casa. Ma ho fatto i complimenti perché dopo avere sbagliato un rigore e quell'errore sul gol potevano ammazzare chiunque, invece abbiamo reagito e anche in 10 abbiamo cercato una vittoria che cercavamo. Parlo sempre di finale, capita che non vadano bene. Ma la reazione è un punto sul quale la squadra è cresciuta".