Acquafresca sullo scudetto: "Il Napoli su tutte, poi il Milan e l’Inter. Ma non escludo la Juve"

L’ex attaccante del Cagliari Robert Acquafresca è intervenuto ai microfoni di Tmw: “Il Cagliari? C’erano altre aspettative, al momento è un’annata turbolenta ma c’è ancora tanto tempo. Basta poco per cambiare tutto”.

Con meno problemi del Cagliari, ma delude anche la Juve.

“Non si aspettava l’uscita di Ronaldo alla fine del mercato. Allegri è un grande condottiero, avrebbe gestito CR7 nel migliore dei modi perché è un fenomeno nel tenere il gruppo. Comunque vedo la Juve in ripresa”.

Scudetto: su chi punta?

“Il Napoli su tutte, poi il Milan e l’Inter. Qualche punto lo perderanno, vincerà chi farà meno errore. Ma non escludo la Juventus: tutto è possibile e finché c’è la matematica…”

C’è la sosta per le Nazionali. Come vede l’Italia?

“Anche se non avesse vinto l’Europeo, i risultati sarebbero stati comunque sotto gli occhi di tutti. Mancini è un grande allenatore. Ora arriva una partita fondamentale. L’Italia non ha mai fallito”.