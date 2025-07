De Marchi: "30mln per Beukema? Prezzi alle stelle! Se penso ai difensori della mia epoca..."

Marco De Marchi, agente FIFA, è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Beukema è costato 30 milioni perché ormai i prezzi sono andati tutti alle stelle, se penso ai miei colleghi difensori della mia epoca… Non so quanto varrebbero oggi. In ogni caso Beukema è un calciatore molto solido, è uno di quelli che porta sempre a casa la pagnotta in ogni partita, fa della concentrazione e dell’attenzione le sue armi migliori. Ha avuto un impatto immediato in Serie A, non era una cosa scontata.

Nel Bologna i difensori sono i primi artefici della manovra. Beukema è completo, in fase difensiva come in quella di impostazione. Noa Lang è un giocatore forte, che ha raggiunto una maturità che poi gli ha permesso di performare sempre in crescendo, arriva per me a Napoli nel momento giusto. Lo conosco bene, mi piace da sempre. Dicono che sia discontinuo? In quel ruolo lì se si trova la continuità vorrebbe dire essere già al top. Lang ha talento, va supportato perché può garantire il salto di qualità. Ndoye è un altro esterno molto forte, è migliorato, ha dimostrato di avere qualità fisiche e tecniche eccellenti e non a caso oggi è cercato dai top club. Giusto che il Bologna chieda tanto per lui, del resto nel club c’è Sartori, uno dei migliori dirigenti italiani, che sa come si fa”.