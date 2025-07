Fabbroni: "Conte non lo dirà mai, ma ADL ha mantenuto le promesse"

Il giornalista ed opinionista televisivo Mario Fabbroni ha parlato così ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’': “Conte avrà a breve anche Lucca. L’allenatore ha realizzato buona parte della spina dorsale della squadra, ed anche buona parte degli esterni. Conte non lo dirà mai, ma De Laurentiis ha mantenuto le sue promesse. Il Napoli, almeno per il momento, è davanti a tutte: potrebbe esserci una dittatura del Napoli.

Il club partenopeo sta lavorando sul mercato per comprare giocatori che aumenti la mentalità vincente. Lucca non affiancherà Lukaku, ma lo sostituirà. Lucca è voluto proprio da Conte. De Bruyne a Via Marina? Fa un effetto speciale. Quella di De Bruyne, dopo Maradona, è l’operazione più ad effetto della storia del Napoli. De Bruyne mi sembra che possa dare ancora tanto calcio per altri tre anni. Osimehn? Credo che, in qualche modo, andrà al Galatasaray. Tesoretto dai possibili prestiti come Natan e Caprile? Sicuramente, questo tesoretto potrebbe diventare importante. Rafa Marin, in una situazione complicata, ha comunque fatto il suo quando è stato chiamato in causa. L’ipotesi Lookman è ancora sul tappeto, potrebbe anche prendere qualche piega interessante e, chiaramente, con Lookman lo schieramento del Napoli cambierebbe ancora”.