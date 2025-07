Marcolin fa il nome: "Tanti 50mln per Ndoye, li spenderei per un altro giocatore..."

L'ex calciatore Dario Marcolin è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Il Chelsea ha vinto il campionato del mondo in modo sorprendente perché il Psg era favorito avendo segnato 16 gol, subendone solo 1, in questa competizione. Forse davvero è stato un po’ presuntuoso. Dobbiamo fare i complimenti al Chelsea che ha aggredito i francesi e anche a Maresca che sicuramente ha appreso la lezione da tutti i grandi allenatori che ha avuto, Guardiola in testa, ma un po’ di scuola italiana gli è rimasta. Il Psg e il Chelsea investono molto sui giovani ma spendono milioni e milioni.

Il Napoli di Conte invece preferisce andare sul sicuro, prendendo calciatori già pronti non solo tecnicamente ma anche come mentalità. Sappiamo quanto Conte punti sull’aspetto mentale, sull’essere vincenti. Noa Lang dobbiamo scoprirlo un po’ e soprattutto verificare il suo talento nel rapporto con le difese italiane. Però penso che farà bene. Beukema è uno dei migliori difensori centrali dello scorso anno, dà solidità. E’ una via di mezzo tra investimento e calciatore già pronto, non avendo ancora 27 anni. 50 milioni per Ndoye sono tanti, se il Napoli pensasse di investire questi milioni avrebbe tante alternative. Li spenderei più per Lookman, perché Ndoye è forte ma l’atalantino nelle giornate di grazia vince da solo le partite. Tra Lucca e Nunez probabilmente Conte cerca un vice di Lukaku e l’italiano gli si avvicina di più, perché è forte fisicamente e impegna le difese da solo. Se non ci fosse un vice Lukaku testuale in assenza del belga probabilmente Conte sarebbe costretto a cambiare assetto e meccanismi di gioco”.