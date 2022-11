Adani alla Rai: "Milan non è così in ritardo, è il Napoli che fa grandi cose..."

Lele Adani, ex calciatore e attuale opinionista, ha parlato a Rai Sport anche delle difficoltà del Milan

Lele Adani, ex calciatore e attuale opinionista, ha parlato a Rai Sport anche delle difficoltà del Milan: "Il Milan lo scorso anno a questo punto aveva 32 punti, oggi 30, non è così in ritardo. E' il Napoli che sta facendo un grande campionato... De Ketelaere? Lui è in ritardo, ma con la Cremonese ha giocato 16 minuti... Chi ha fatto male è Brahim che di minuti ne ha giocati più di 70. Poi Ballo-Touré non è Theo Hernandez e Origi non è Giroud".