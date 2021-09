Adani: "Allegri? Suo calcio era da cambiare già da anni, si adegui al tempo. Su Sky…”

Nuova avventura professionale per Daniele Adani, annunciato ieri come nuovo volto di Rai Sport. A la Repubblica, l'ex difensore torna sull'addio a Sky e sui motivi per cui sia finita quella lunga avventura: "Non chiedetelo a me, ma non è un problema. Ho tanti amici lì, Sky mi ha permesso di raccontare il calcio per anni, ora lo farò in Rai. L'Inter? Nel 2014 rinunciai per la parola data all'emittente, ora siamo ancora più amici con Mancini".

Tra gli episodi più noti, la celebre lite in diretta con Allegri: "Non ci ho più parlato. Io mi auguro che si adegui al tempo. Già allora il suo calcio era da cambiare. A me va bene se dici che il calcio è diverso da quello che penso io, ma lo devi argomentare. Ora però è facile attaccare Allegri, va sostenuto".