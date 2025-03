Adani ci crede ancora: “Aspettate! Il Napoli a Venezia meritava di vincere di due gol di scarto”

Lele Adani, ex difensore, oggi opinionista tv, è intervenuto al Podcast Viva el Futbol per analizzare le ultime partite di campionato come il pari del Napoli e la vittoria dell'Inter ora a +3 in classifica rispetto agli azzurri. Ma per lo scudetto, secondo Adani, è tutto assolutamente aperto.

“Aspetto ancora un po’ perché Conte è uno che non molla l’osso anche se Napoli-Milan dirà già tanto. Se gli rivai sopra tutto cambia. Ma una vittoria nelle ultime 7, 8 punti in 7 gare, il peggior score di Conte in Serie A da quando allenava l’Atalanta. Uh se gli dà fastidio! A Venezia il risultato era minimo di due gol di scarto, sì poteva segnare anche il Venezia, ma le occasioni il Napoli le ha avute. Con le piccole ore non è semplice ed il Napoli alle 12.30 aveva già perso a Como e addirittura 5 su 6. Poteva vincerla, ma il Venezia mi sembra in palla ma in generale il Napoli ha dovuto fare due campionati e si interrompe un percorso non per tua volontà. Poi cambi sistema, movimenti, ma resto curioso ed aspetto ancora qualche giornata”