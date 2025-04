Scarlato: "Demeriti Inter? Il Napoli è stato sul pezzo trovando tre giocatori decisivi"

vedi letture

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Gennaro Scarlato, ex capitano ed ex difensore del Napoli: "Conte ha fatto tanto di buono, quasi tutto. È anche vero che non era difficile migliorare il decimo posto, lo era competere per tutta la stagione per le prime posizioni. Il Napoli è stato primo in classifica per 18 partite, poi ha avuto una flessione e si è ritrovato. Bravissimo il Napoli a non mollare mai, a combattere su tutti i palloni.

Demeriti dell’Inter? Risalta di più il periodo poco felice dell’Inter, ma secondo me per i tanti cambi che fa Inzaghi perdendo o pareggiando la partita. Questo dà un segnale forte nello spogliatoio, perché giocatori importanti vengono puntualmente sostituiti non creano buonumore nello spogliatoio. Al di là di quello il Napoli è stato sul pezzo, ha trovato giocatori come McTominay, Lukaku, Anguissa che fanno la differenza.

Infortunio Boungiorno? Mi auguro di rivederlo presto in campo. Nel reparto difensivo ha portato una personalità incredibile, cosa che è mancata l’anno scorso. La differenza in questo momento la fa il fattore carisma. Menomale che c’è stato un ripensamento con Brescianini, è arrivato McTominay. Non si spiega come un giocatore del genere possa essere lasciato da una delle società più importanti al mondo. A Napoli ha trovato la passione, la mentalità, si vede che si è integrato alla grande, anche con quel ‘Fratm’ che ha detto a fine partita contro il Toro".