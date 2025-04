Raspadori, l'ex tecnico: "È molto intelligente, il Napoli l'ha trattenuto per un motivo"

“Raspadori è un calciatore molto intelligente, sia in campo che fuori, ha qualità tecniche notevoli, sa muoversi in spazi stretti e determina perché fa gol. Con Lukaku - ha detto l’ex ct dell’Under 21 italiana e attuale ct della Lettonia Paolo Nicolato a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' – si muovono su spazi differenti, hanno caratteristiche fisiche diverse e quindi si sposano bene. Sono entrambi calciatori forti e riescono a dialogare bene tra loro. Raspadori predilige giocare tra gli spazi e tra le linee, Lukaku invece sull'ultima linea ed è proprio per questo che si integrano bene e anche per questo il Napoli credo che abbia voluto trattenerlo a gennaio.

Vedo Raspadori soprattutto come seconda punta, tanto è vero che, con l’Under 21, l'ho fatto giocare sempre così, ma essendo un calciatore intelligente può adattarsi in tantissimi ruoli. Per quanto riguarda il duello scudetto, il Napoli ha meno partite dell'Inter e in questo momento sembra star meglio rispetto ai nerazzurri dal punto di vista atletico. Certo, è molto difficile prevedere come andrà a finire lo scontro scudetto, che credo sarà molto incerto fino all'ultima giornata. L'impegno dell'Inter in Champions potrebbe permettere ai nerazzurri di dare una risposta importante ad un momento non proprio positivo della squadra. Quando non sei nel momento migliore dal punto di vista emotivo, come succede adesso all'Inter, è meglio affrontare squadre molto forti che consentono di recuperare energie mentali ed emotive piuttosto che squadre più abbordabili”.