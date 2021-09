Adani critica Allegri: "Ha la rosa più forte, assurdo non abbia una proposta di gioco”

Lele Adani, ex giocatore, tra le altre, di Inter e Fiorentina ed ex commentatore "Sky", parla, intervenuto alla "Bobo TV", del momento difficile della Juventus: "La Juve ha la rosa più forte del campionato. Se sei la squadra più forte non puoi presentare questo tipo di partite. La squadra non può proporre un calcio di questo tipo. Non posso pensare che Allegri non abbia una proposta di gioco e non riesca a far giocare meglio la Juventus. E' assurdo".