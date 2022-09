Adani distrugge Allegri: “Prende per il c*** i tifosi. La Juve ha fatto cag**e”

L'ex difensore Daniele Adani, intervenuto alla Bobo Tv, ha così parlato della crisi della Juventus scagliandosi anche contro Massimiliano Allegri

L'ex difensore Daniele Adani, intervenuto alla Bobo Tv, ha così parlato della crisi della Juventus scagliandosi anche contro Massimiliano Allegri: “Sicuramente quello che sta facendo Allegri nuoce solo ad una persona: a se stesso. Non c’è niente di giusto in quello che sta facendo lui e la Juventus. Per colpa sua è rimasto solo ad attirarsi negatività, a non costruire e, a volte, a prendere in giro. La Juve ha fatto schifo col Monza, ha fatto cagare anche in 11 contro 11. Allegri è stato due anni a non aggiornarsi, è tornato ma è riuscito a fare peggio dell’anno scorso. Mi dovete dire una cosa positiva della Juve. A parte Miretti c’è qualche giocatore che sta rendendo? C’è spirito di battaglia? C’è una strategia o una valorizzazione degli acquisti fatti? I tifosi non ne possono più, li sta prendendo per il c***.

Ma perché viene fatta un’intervista in cui viene detto che bisogna star zitti e lavorare e prima dici che speri che i ragazzi vincano così ti fai la sosta tranquilla. Mi dispiace molto per una cosa: Mario Sconcerti, mio collega a Sky, è una persona che stimo, fa una cosa che non esiste: dà l’opportunità di parlare e trovare scuse a uno che diceva che bisognava stare zitti e lavorare. Ma caro Mario, il motivo di prestare attenzione a chi ogni giorno allontana la gente dal calcio, qual è? E poi non fai l’intervista ma la simuli come chiacchierata: questo nuoce alla Juve, che si è incazzata, e alla gente.

E poi fai la figura a Monza con Danilo, Bremer, Vlahovic, Kostic che vanno in campo e fanno cagare: anche i giocatori arrivati ieri, con un’altra visione, giocano in quel modo lì. Allegri quando allena viene fuori com’è, ma non sa comunicare e dice “Mario, trascrivimi i miei pensieri”: lui fa una chiacchierata tra lui e lui stesso con tutti gli alibi e le giustificazioni da perdenti. Ma questo paese pensa davvero di prendere in giro tutta la gente? Non si fa così a discapito della passione della gente. Allegri continua a parlare di alibi e degli infortunati, ma le giustificazioni non erano gli alibi dei perdenti?”.