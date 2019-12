Adani: "Dobbiamo dimenticare il Napoli spumeggiante e dominante, c'è confusione..."

Daniele Adani, ex giocatore e commentatore televisivo, ha parlato ai microfoni Sky Sport proprio per commentare il pareggio della Dacia Arena tra Napoli ed Udinese: "Reazione importante nel secondo tempo, alla ricerca del proprio gioco. Rimane un po' di confusione ed un risultato non sufficiente che non migliorerà tanto l'umore nell'ambiente Napoli. La prova non era facile, l'Udinese sta bene. Ma nella nostra testa dobbiamo dimenticare il Napoli spumeggiante, di dominio, e questa è una nota dolente perchè la rosa ha tutte le qualità per fare questo, serve trovare il modo per metterle in campo".