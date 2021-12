Adani elogia il Napoli: “Guardate Milan e Atalanta, pensate sia facile battere il Leicester?”

Ospite della BoboTv, Daniele Adani analizza così il successo del Napoli sul Leicester: “Le nostre squadre italiane non sono al livello di quelle europee. E’ inutile lamentarsi se poi si esce. Milan e Atalanta nell’ultimo biennio sono state le migliori in Italia, ma poi sono uscite dalla Champions. Dentro un’analisi ad ampio raggio, dobbiamo dire che si può uscire. Il Porto ti fa calcio in faccia ad esempio. Il Napoli decimato ha battuto il Leicester, ha fatti due gol, si è fatto rimontare e poi l’ha battuto. Ma non è detto che poi se il Napoli passerà il prossimo turno vincerà l’Europa League. Detto questo voi pensate sia facile battere il Leicester? In Europa non è come in Serie A, l’Europa rivela”.