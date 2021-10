Adani esalta il Napoli: "Non ha punti deboli ed ha trovato un grande colpo"

"La rosa più forte è della Juventus, l'Inter per tutto quello che ha fatto è comunque davanti, ma il matrimonio tra il Napoli e Spalletti era vinto in partenza". A parlare è Daniele Adani, durante la puntata odierna della Bobo Tv su Twitch: "La squadra è forte, non ha punti deboli ed è stato messo dentro un giocatore come Anguissa. Inoltre, con Spalletti si è guadagnato mesi per la crescita di Osimhen".