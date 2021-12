Adani esalta l’Empoli: "Ieri ha fatto un’esibizione calcistica. Andreazzoli un fenomeno”

Nella puntata di ieri sera della 'BoboTv' su Twitch Daniele Adani ha speso parole d’elogio per l’Empoli, prossimo avversario del Napoli in Serie A: “La partita di ieri sera dell’Empoli è stata un’autentica esibizione calcistica. Nei trenta minuti in cui ha rimontato l’Udinese ho ammirato il miglior calcio visto in tv. Parisi, il terzino, ha fatto una giocata che mi sembrava Jordi Alba. Andreazzoli è un fenomeno”.