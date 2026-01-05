Adani esalta Zielinski: “Tornato ai massimi livelli! È un centrocampista moderno"

Lele Adani, ex calciatore e noto opinionista sportivo, al podcast 'Viva el Futbol' si è soffermato sul redivivo Piotr Zielinski: "Se gli chiedete di descrivere il centrocampista moderno, probabilmente descrive se stesso. Usa i due piedi, gioca in tutti i ruoli, sa associarsi con tutti i reparti. Doveva mettersi alle spalle il passato e trovare continuità nel presente. Noi ci aspettavamo diventasse il titolare al posto di Mkhitaryan già l'anno scorso, è il suo naturale successore, peraltro preso a parametro zero. È tornato ai massimi livelli, dentro un collettivo che gioca bene.

Davide Frattesi? Lasciando da parte il mercato, quanto spazio meriterebbe il classe '99 in questo centrocampo? Ha dato tanto all'Inter, ha segnato gol al Bayern e al Barcellona l'anno scorso, e ha dato tanto pure alla Nazionale italiana. Ma in questo roster di centrocampisti dove lo collochi?".