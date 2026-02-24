Orsato (design. Can C) sul Var a chiamata: "Utile per ridurre proteste allenatori"

vedi letture

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis chiama Gravina, vuole venga risolto il problema arbitrale dopo le tante polemiche per gli errori di Bergamo. In che modo? Tra le soluzioni proposte c'è quella del Var a chiamata, ovvero il Football video support (FVS) già utilizzato da quest'anno in Serie C.

A spiegare l'introduzione del Var a chiamata in C in estate era stato Daniele Orsato, nuovo designatore della Can C che avrà per la prima volta nella storia il “Football video support” o “Var light”. “Questa – dice l’ex arbitro internazionale Orsato – è una ulteriore possibilità di comunicazione fra panchine e arbitri: se gli allenatori sono tranquilli difficilmente vediamo esondazioni o urla; e questo ‘video football support’ aiuterà i rapporti fra tecnico e componente arbitrale”.

Orsato ha poi spiegato anche come verrà usato: “Questo strumento non è un’astronave ma è un computer con un operatore che dovrà portare avanti e indietro le immagini, saranno gli allenatori a richiedere una revisione. Gli allenatori vengono coinvolti come fossero ufficiali di gara: quindi non si dovranno più vedere scene di protesta. È una bella novità”.