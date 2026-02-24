Del Genio: "Check di Aureliano da Guinness: appena 8 secondi! Stesso atteggiamento dei ladri"

Nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì' su Canale 8, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "Nel Guinness dei primati tutti quanti abbiamo l’ambizione, in qualche modo, di entrarci e loro ci sono entrati ieri, Chiffi e Aureliano. Perché in otto secondi hanno risolto la questione, questa è la cosa grave. Otto secondi è il record mondiale o no? Come si sente da un audio: 'Aspetta un attimo, stiamo facendo le verifiche. Fatto. Vai, batti', a Carnesecchi, 'Veloce'.

C’è l’atteggiamento — non li sto chiamando ladri — però è simile a quello dei ladri quando devono scappare. Otto secondi per risolvere la questione. Somiglia molto al ladro in fuga. Chissà se la collega farà a 'Open Var' la domanda sugli otto secondi, dubito seriamente che la farà, perché metterebbe molto in difficoltà l’interlocutore dell’Associazione Italiana Arbitri. Perché si è battuto questo record mondiale di sbrigare una vicenda in otto secondi? Ma lo faranno sentire. Ma perché otto secondi? Ma tu hai lì un bellissimo monitor, Long Field Review si chiama, si va lì, si guarda con calma, da più angolazioni e dopo si convalida il 2-0. Se per l’arbitro quello è fallo, tramite il monitor deve dare il 2-0".