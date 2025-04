Adani: "Ho avuto un'interazione con Di Lorenzo, sapete cosa ha detto?"

Lele Adani, intervenuto al podcast Viva el Futbol, spiega che la grande favorita per la vittoria dello scudetto è l'Inter. Lettura del calendario a confronto. Questo il suo commento: "Inter? E' troppo forte il mix tra rosa, esperienza, abitudine a stare a certi livelli. I gol contro l'Udinese sono stati bellissimi.

Domenica ho avuto un'interazione con Di Lorenzo che ha detto una cosa poco colta in due parole. Io accolgo Di Lorenzo e dico 'Giovanni, dammi segnali sul vostro lavoro, avete fatto 3-4-2-1, poi 4-2-4, ora 4-3-3, prima 3-5-2' e lui dice 'il merito è di Conte che fa una preparazione maniacale'. Poi ha detto due cose importanti mentre Conte era in conferenza: 'E pensa che oggi se non si fa male McTominay giochiamo in un altro modo'. Il 4-3-3 di domenica nasce per esigenza ma il Napoli l'ha fatto da Dio. Il Napoli doveva fare 4-4-2 con McTominay. Questa è tattica, serve per imparare. Questo è calcio puro".