Adani: "Il Napoli ha tanti giocatori decisivi, ma la sua forza è un'altra"

Al Festival dello Sport a Viareggio Lele Adani ha parlato a TMW soffermandosi sulla Fiorentina: "La squadra ha idee, ritmo, coraggio e gran proposta. Deve risolvere il problema del gol e della finalizzazione. Propone tanto e raccoglie poco, è li la grande sfida di Italiano. Gli avversari l'hanno studiata? Nel calcio si sa che le idee vanno sempre rinnovate, ma il problema si pone se si calcia poco in porta, se calci tanto in porta è questione di insistere e crederci. La strada del 4-3-3 è quella giusta, sapendo che non è con una mezzala o una punta in più che si fa la differenza ma tutto dipende da come la squadra si muove e accompagna con tanti calciatori: la Fiorentina da questo punto di vista non può esser criticata. Jovic? Deve arrivare a conquistare la maglia viola, il rispetto dei tifosi e la gloria. Nel Real forse trovava un target un po' alto come livello, ma Jovic dell'Eintracht alla Fiorentina deve arrivare a venti gol. Deve ritrovare buone sensazioni e condizione fisica". Poi sul Napoli: "Tanti giocatori decisivi, è una squadra che fa del collettivo la propria forza. E' una bella realtà, che testimonia come il lavoro sia un valore da difendere e ricercare".