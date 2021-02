Adani: "Il Napoli rimane a metà strada in tutto ciò che fa, vuole fare le cose ma non ci riesce"

Daniele Adani, commentatore tecnico per Sky Sport in occasione del match tra Atalanta e Napoli, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli rimane spesso a metà strada. Quando deve marcare in area, quando deve finalizzare, quando deve assistere Osimhen che fa fatica ad associarsi coi compagni, a difendere la palla e far salire la squadra. Il Napoli fa fatica quando deve fare uno scatto a livello di rabbia agonistica. Sicuramente le difficoltà in organico danno poco margine per intervenire a Gattuso. La squadra lo sente, si appesantisce e fa fatica. Anche in Spagna è stata una partita piena di errori tecnici da parte del Napoli. Il Napoli vorrebbe fare ma non riesce".