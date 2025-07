Podcast Caravello: "Vlahovic rischia di diventare l'Osimhen della Juventus"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'agente FIFA Danilo Caravello.

Juve, come si risolverà il rebus Vlahovic?

"Credo che questo sia un giro di attaccanti, che quando se ne sbloccherà uno, avrà un effetto domino. La posizione di Vlahovic e del suo entourage mi ricorda molto quella di Osimhen dello scorso anno. Quando ti metti muro contro muro certe cose non le risolvi mai. Se acceteranno la risoluzione, discretamente pagata, sanno già dove andare. Se non c'è la squadra, non si parlerà di risoluzione. Rischia di finire come è finita Napoli-Osimhen con la una soluzione-ponte".

Come si comporterebbe lei?

"Bisogna essere intelligenti, sennò rischia di farsi male. Se mi metto dalla parte del club, fare una minusvalenza diventa una mannaia, perché oggi anche per una big è pesante perdere certe cifre. Dall'altra parte il giocatore non vuole guadagnare meno di ora. A parametro zero però certi soldi li puoi prendere solo in Arabia. Quindi rimangono pochi spiragli. Può fare la differenza accontentarsi magari, con una parte di ingaggio pagato dalla Juventus. Rimane un ottimo attaccante che non la Juve non ha raggiunto i livelli della Fiorentina ma ha il tempo per tornarci".