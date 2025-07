Borghi avvisa: "Inter dovrà convivere coi fantasmi della finale, e può durare tanto..."

vedi letture

Il giornalista e commentatore Stefano Borghi, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio nel corso di Cronache by night, ha parlato dell'attuale situazione dell'Inter. Di seguito le sue dichiarazioni: "Io sono convinto che se l’Inter sarà bravissima solo i primi mesi della prossima stagione, saranno una continua convivenza con i fantasmi della finale di Champions. Se l’Inter sarà bravissima. Se non lo sarà, e le prime avvisaglie sono un po’ problematiche, durerà tanto tempo questo fatto di giocare sempre con un peso e con un ricordo di quella finale. E si manifesta in queste cose.

Caso Calhanoglu? Io credo, la mia solita battaglia da pseudo eremita in questo senso, che le società dovrebbero avere un controllo maggiore sull’utilizzo dei social network da parte dei giocatori. I giocatori sono dipendenti delle società e i social network sono strumenti molto affilati, mettiamola così. Per cui: io per l’azienda per cui lavoro non ho nessun paletto da questo punto di vista, ma so bene come mi devo comportare. Se non mi comportassi bene, e per fortuna non mi è mai capitato perché non ho i social network, accetterei tranquillamente la cosa. Sono strumenti pesanti, dovrebbe esserci un controllo e una regolamentazione secondo me”.