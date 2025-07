Podcast Fattori: "Lucca è un vice-Lukaku, Kean non andrebbe a Napoli a fare l'alternativa"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Sauro Fattori.

Napoli che torna alla carica per Kean:

"Cambia la strategia del Napoli così, perché Lucca era un vice Lukaku. Con Kean cambia la situazione, non credo che vada a fare il vice. Di sicuro il Napoli si rafforza".

Come vede la Fiorentina del prossimo anno?

"Il riscatto di Gudmundsson ti porta verso il 5-3-2 o il 4-2-3-1. Ho visto le formazioni che sono uscite, non c'è mai Mandragora. Ha fatto un'annata fantastica, boh. E' un giocatore fortissimo, poi se il mercato vuole questo...Squadra giovane ok ma devi ottenere risultati. Piccoli al posto di Kean? E' quello che gli assomiglia più di tutti".

Milan, come vede il ritorno di Max Allegri?

"Non so che squadra gli faranno ma è capace di tirare fuori sempre il massimo".