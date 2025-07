Sacchi: "Corsa Scudetto? Napoli avanti, vi dico le tre contendenti..."

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi si è soffermato sul Milan e poi sulle avversarie del Napoli in campionato: "Il Milan, che non farà le coppe, si sta ricostruendo seguendo le indicazioni di Allegri: è da verificare. La Juve mi pare che debba fare parecchio sul mercato. L’Inter ha cambiato l’allenatore e per Chivu, che è stato bravo a salvare il Parma, non sarà semplice gestire il momento un po’ turbolento".

Atalanta, Roma, Lazio e Bologna non sono ancora pronte per lottare per il titolo?

"Devono lavorare più delle solite grandi. Credo che lo scudetto si risolverà tra Napoli, Milan, Inter e Juve. E il Napoli, oggi, mi sembra la squadra più quadrata e più organizzata. Non va trascurato l’entusiasmo generato dallo scudetto appena vinto: se i ragazzi di Conte non si montano la testa, ma lui non gliene darà il tempo, possono fare il bis".