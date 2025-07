Vieri pazzo di Kean: "È formidabile! 52mln sono pochi, lo comprerei subito"

Ai microfoni di Radio Sportiva l'ex bomber nerazzurro Christian Vieri non ha dubbi quando si tratta di indicare un attaccante da acquistare: "Kean è un attaccante formidabile - ha dichiarato -, per me 52 milioni (l'importo della clausola rescissoria presente nel contratto con la Fiorentina valida fino al 15 luglio ndr) sono pochissimi, fossi un club di Serie A lo comprerei subito".

La situazione tra il Napoli e Moise Kean.

Il Napoli si è rifatto vivo per Moise Kean, viste le difficoltà per Darwin Nunez del Liverpool e con l’operazione Lorenzo Lucca non ancora chiusa con l'Udinese. Il club azzurro, secondo quanto raccolto da TMW, si tiene aperta anche questa opzione per rinforzare il reparto avanzato di mister Conte. Oltre alla permanenza a Firenze, alla soluzione araba e al Manchester United, c'è anche il Napoli quindi tra gli scenari per il futuro dell'attaccante classe 2000.