Adani: “Impostazione tattica è l’alibi quando si perde, il problema del Napoli è solo mentale”

L'ex difensore Daniele Adani, intervenuto alla Bobo Tv, ha commentato il momento del Napoli

TuttoNapoli.net

L'ex difensore Daniele Adani, intervenuto alla Bobo Tv, ha commentato il momento del Napoli: “Le sconfitte in casa del Napoli sono dovute esclusivamente ad un problema mentale della squadra. Non c’entra l’impostazione tattica, quella è l’alibi quando si perde. A Bergamo spesso l’Atalanta ha messo il Napoli negli ultimi 30 metri, ma grazie alla qualità si è fatto bastare 4-5 giocate in verticale in ripartenza e ha vinto la partita. A volte la partita devi saperla vivere in diverse situazioni, il Napoli ha dimostrato più volte di essere rientrato in corsa in questo campionato ma troppe volte non ha avuto la maturità per confermarlo. Quindi è un problema mentale, non tecnico-tattico”.