Adani incorona Lukaku: “Miglior colpo dell’estate! Che connessione con Conte…”

vedi letture

Qual è il miglior colpo dell’estate? Romelu Lukaku. Lo ha detto l’ex calciatore e oggi commentatore Lele Adani

Qual è il miglior colpo dell’estate? Romelu Lukaku. Lo ha detto l’ex calciatore e oggi commentatore Lele Adani, ai microfoni della trasmissione Twitch Viva El Futbol con Antonio Cassano e Nicola Ventola: “Il miglior colpo della Serie A è Romelu Lukaku. Dal mio punto di vista è abbastanza scontato. Senza sminuire il valore degli altri, Lukaku ha un'aggiunta che è la connessione con l'allenatore. Lukaku ha fatto gli anni migliori della sua carriera con Conte all'Inter. E prendo come un esempio proprio l'anno dello scudetto che viene dopo la stagione con la finale di Europa League persa.

I nerazzurri sono ripartiti e si sono fortificati da questa connessione. Conte è l'allenatore che è in grado di farlo entrare in forma ed è disposto ad aspettarlo perché lo stima proprio come uomo. All'Europeo e al Mondiale in Qatar ha fatto malissimo. Però con Conte c'è una connessione e per questo parlo di miglior colpo. Molte volte ci sono queste connessioni dove l'allenatore ti stima più dell'altro. Se c'è questa alchimia, il calciatore performa meglio ed è anche più disponibile nello spogliatoio”.