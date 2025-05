Adani: “Kean sarebbe perfetto per il Napoli al posto di Lukaku”

Nel corso di Viva El Futbol, Lele Adani ha parlato della crescita di Moise Kean e delle sua prospettive future: “Kean adesso è alla Fiorentina. Noi possiamo dire che per la Fiorentina un campionato vincente sarebbe finire al quarto posto, per questo vi dico che per me lo step successivo di Kean potrebbe essere al Napoli al posto di Lukaku. Il belga ha fatto 12 gol in serie A e quando ha segnato il Napoli ha sempre vinto. Mai una doppietta”.