Sabatini: “L’Inter sta perdendo lo scudetto o il Napoli lo sta vincendo?”

vedi letture

Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto a Fuoriclasse, trasmissione in onda su Radio Cusano Campus per parlare della lotta scudetto: “Il Napoli di Spalletti che vinse lo scudetto lo fece rifilando 20 punti alla seconda, questo invece magari lo fa vincendo con un punto di vantaggio. Non lo facciamo il confronto da un anno all’altro, ma questa è una grande squadra, soprattutto considerando il fatto che quel Napoli arrivò nei quarti di finale di Champions League e questo neanche ai quarti di finale di coppa Italia.

Togliamo il paragone con il Napoli dello scudetto, quello attuale è una squadra che solo con il campionato con 15 partite in meno dell’Inter, con la bravura di un allenatore che è fuori discussione e con un campione come McTominay, alla fine sta mettendo sotto l’Inter. L’unica discussione che si può fare è se è l’Inter che sta perdendo lo scudetto o il Napoli che lo sta vincendo”.