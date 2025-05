Aldo Serena a sorpresa: “Con un istruttore italiano Yamal sarebbe molto più completo”

vedi letture

La prestazione di ieri sera di Lamine Yamal ha entusiasmato tutta la Spagna e non solo, col 17enne talento del Barcellona che ha tenuto in piedi da solo la sua squadra contro l'Inter, soprattutto dopo il vantaggio iniziale per 2-0 degli uomini di Simone Inzaghi.

Fra le voci critiche nei confronti del talentino blaugrana c'è quella di Aldo Serena. Tramite i propri profili social, l'ex calciatore ha così parlato di Yamal dopo l'exploit di ieri: "Se a quest’età avesse incontrato qualche istruttore italiano che gli avesse insegnato lo scarico preciso della palla, con esercitazioni continue a due tocchi, ora sarebbe molto più completo".