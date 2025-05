Auriemma: “Conte è riuscito a fare di più di quello che ha fatto Spalletti”

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto a Fuoriclasse, trasmissione in onda su Radio Cusano Campus, per parlare dei temi d’attualità di casa Napoli: “Conte è riuscito a fare di più di quello che ha fatto Spalletti perché non ha né Osimhen e né Kvaratskhelia. È riuscito ad inventarsi McTominay, un centrocampista che fa gol in Italia perché gli mancava la punta. L’Inter sta perdendo lo scudetto o il Napoli lo sta vincendo? La verità sta a metà strada per me”.