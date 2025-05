Valdifiori: “Conte-Milan? In caso di Scudetto sarebbe difficile strapparlo al Napoli”

Mirko Valdifiori, ex giocatore tra le altre del Napoli oggi assistente del ct di Malta, Emilio De Leo, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it dei rumors che accostato Antonio Conte alla panchina del Milan: “Antonio Conte è un altro allenatore top per quel che ha fatto nella sua carriera.

Ha vinto ovunque è andato, quest'anno ha trovato un gruppo di ragazzi che venivano da un'annata difficile ed è riuscito a rivitalizzarli. Mancano gli ultimi 4 passi per uno scudetto che a inizio anno sarebbe stato impensabile. Se vincesse lo scudetto non so se il Milan riuscirà a strapparlo al Napoli ma per aprire un ciclo nuovo sarebbe un grandissimo allenatore. Ma sono valutazioni che farà anche Conte al termine della stagione".