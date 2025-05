Bucchioni: "Conte rischierebbe di bruciarsi tornando alla Juve"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Sportiva dei temi d’attualità in casa Juventus: "La Juventus di oggi è una squadra da ricostruire. E tornando sulla panchina di questa Juve, Antonio Conte rischierebbe di bruciarsi. Dal suo addio sono passati 11 anni. In bianconero tutti ricordano il suo lavoro e quella squadra che ha gettato le basi anche per le vittorie successive. I grandi ritorni, però, quasi sempre non vanno come si pensa".

