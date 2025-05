Pistocchi: "Conte può lasciare Napoli. Juventus più avanti rispetto al Milan”

Prende quota il nome di Maurizio Sarri per la panchina del Milan ma non mancano altri nomi top, come quello di Antonio Conte. E in tutto questo si attende il nome del nuovo direttore sportivo. La redazione di MilanNews.it. ha affrontato il tema con il noto giornalista Maurizio Pistocchi.

Ci sono ancora possibilità per Antonio Conte, le cui parole dopo Monza-Napoli suonano quasi come un campanello d'addio agli azzurri. "Conte l'anno scorso si è offerto più volte al Milan e non è stato ritenuto l'allenatore che il club cercava. Certamente le possibilità che vada via da Napoli ci sono ma a mio modo di vedere la Juventus è più avanti per tanti motivi, anche ambientali avendo la famiglia a Torino".

Se non Sarri o Conte, quali tecnici vedresti bene? "Personalmente credo che Thiago Motta sia un grande allenatore nonostante le cose alla Juventus non siano andate bene, ma torno al discorso di prima: per costruire una squadra ci vuole tempo. Poi quest'anno quelli che mi sono piaciuti di più dal punto di vista tecnico sono Cesc Fabregas e Vincenzo Italiano. Il catalano mi è piaciuto più che per la salvezza conquistata con largo anticipo per il gioco espresso. Italiano ha migliorato il Bologna facendo grandi risultati".