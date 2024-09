Adani: "Lukaku è il colpo dell'estate. Con Conte c'è una connessione magica"

Lele Adani, ex giocatore e oggi commentatore, ha parlato ai microfoni di Viva El Futbol di quello che per lui è il miglior colpo dell'estate: Romelu Lukaku. Di seguito le sue parole: "Onestamente dal mio punto di vista è abbastanza scontata: senza nulla togliere al valore degli altri, Lukaku ha un'aggiunta se me lo concedete, che è la connessione con l'allenatore.

Secondo me lì c'è una connessione magica, gli anni migliori della sua carriera li ha fatti con Conte all'Inter. E secondo me l'Inter quel campionato che viene dopo la finale di Europa League, il biennio Conte-Lukaku, l'Inter cresce su quella connessione lì, cioè si fortifica. Lui come comincia fa gol, perché impone la sua stazza, la sua esperienza, però chiaramente deve entrare in forma. Secondo me Conte, aldilà di tutto, è l'allenatore che più di tutti gli permette di entrare in forma e lo aspetta non solo perché ne ha bisogno, ma perché lo stima come uomo. C'è proprio un rapporto, con un giocatore che più volte ha fatto male, io l'ho visto dal vivo all'Europeo e ha fatto male".