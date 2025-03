Adani: "Neres al 100% deve giocare! Zhegrova? Non continuo, ma uno così manca..."

Daniele Adani, ex calciatore e commentatore tecnico della Nazionale per Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Neres è uno disequilibrante, quindi fa la differenza. Ci sarà da capire il minutaggio e la condizione. Quand'è pronto al 100% il suo utilizzo non è in discussione. Ma per Conte il 'pronto' va di pari passo col 'merito', cioè bisogna meritarsi il posto.

Zhegrova? Non è mai stato troppo continuo. Andrebbe portato a un livello di continuità mentale che non ha avuto spesso in carriera. Ma sulle sue qualità non si discute, è un giocatore che fa al caso non solo del Napoli, ma di tutte le squadre. E' uno di quei giocatori che ha la giocata e può fare la differenza".