Adani: “Osimhen è fuori! Cessione non capitalizzata, non è Lewandowski che ha mercato sempre”

vedi letture

Nel corso della trasmissione 'Viva el Futbol' della settimana scorsa, l'ex calciatore Daniele Adani aveva parlato così della situazione Osimhen: "Secondo me Osimhen è fuori! Perché quando al momento giusto c’è stata una resistenza, una richiesta eccessiva, c’è stato un malcontento, ci sono state situazioni che non hanno capitalizzato la cessione nel momento migliore. Poi non è che i treni passano sempre, con tutto il rispetto per un giocatore forte, ma non è Lewandowski che ha mercato oggi, ieri, domani, dopodomani e anche quando ha il bastone. Non è quel livello lì, lui ha fatto una grande stagione, ha avuto un momento di crescita ma dove è tutta sta fila?

Osimhen fuori rosa? Se accadesse il presidente andrebbe dall’allenatore e gli direbbe proviamo a fare un altro anno con lui e l’allenatore gli direbbe: ‘Ti ho detto di venderlo prima, io adesso lavoro su un altro’”.