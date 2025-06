Rimedio in telecronaca Rai: "Si rifletta su Spalletti! Sembra la replica di Svizzera-Italia"

vedi letture

Il giornalista e commentatore Alberto Rimedio, intervenuto ai microfoni di Rai 1, ha detto la sua sulla pesante sconfitta subita dalla Nazionale italiana contro la Norvegia. Di seguito le sue dichiarazioni: "Questa è una partita che purtroppo ricorda troppo il disastro già visto con la Svizzera. Servono riflessioni su tutti, anche sullo stesso Commissario Tecnico. E’ necessario dopo una prestazione del genere.

Difficilmente l'Italia e la Norvegia perderanno punti contro Israele, Estonia e Moldavia, che sono avversarie di livello bassissimo. Ma è davvero preoccupante lo spirito e l'atteggiamento con cui la squadra è scesa in campo, sembrava la replica della partita contro la Svizzera nell'ultimo Europeo. Non c'è stata aggressività all'inizio, non c'è stata una reazione dopo lo svantaggio addirittura triplo. Questo è ciò che deve preoccupare di più, al di là degli infortuni e della scarsa condizione di alcuni interpreti".