Adani: “Più spazio per Neres? Conte lo voleva da sempre, dipende da lui e dal suo sacrificio”

Nel corso di 'Sunday Sport' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex calciatore e opinionista Rai Lele Adani: "Maggiore spazio per David Neres? Dipende da lui, in questo caso parlando della gestione di Conte parliamo di Vangelo, nel senso che Antonio predica il suo verbo e in questo suo verbo i giocatori devono cercare di stare al passo, poi se loro dimostrano Conte gli ritorna con maggiore impiego.

Quindi Neres, che è un giocatore voluto dall’allenatore da sempre, mi aspetto che con il lavoro più assimilato, gli automatismi, il rapporto tra la fase offensiva creativa e il sacrificio possa avere sempre più spazio. Perché fa parte di quei giocatori che sull’equilibrio della partita trovano la giocata che poi sposta questo equilibrio".