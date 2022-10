Adani punge Mou: “Roma-Napoli come l’esercitazione del mercoledì: attacco contro difesa”

L'ex difensore Daniele Adani, intervenuto alla Bobo Tv, ha così parlato della vittoria del Napoli contro la Roma

TuttoNapoli.net

L'ex difensore Daniele Adani, intervenuto alla Bobo Tv, ha così parlato della vittoria del Napoli contro la Roma: “Il Napoli ha meritato di vincere. La partita era stata dichiarata come attacco contro difesa e non ci è andata tanto lontano, anzi. La partita è andata avanti come un’esercitazione del mercoledì dove i difensori della Roma - che erano 10 e non 4- contenevano la manovra del Napoli che per forza di cose è stata meno arrembante e fluida ma non si è distaccata dalla sua natura”.