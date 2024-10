Adani racconta Maradona: "Difendeva il calcio, perciò ha lasciato il segno più di tutti"

Lele Adani, giornalista, ai microfoni del podcast BSMT ha parlato tra i vari temi anche di Diego Armando Maradona: "Nell'amore del calcio c'è Maradona: Maradona aveva un carisma, un amore per il gioco. Un senso di riconoscenza per il calcio e di difesa per il calcio stesso, che lo ha portato sicuramente a lasciare il segno più di qualsiasi altro nella testa e nel cuore delle persone.

A intraprendere sempre battaglie scomode, cammini e strade tortuose, sempre per onorare lo spirito del gioco, attraverso la magia che aveva da offrire e il dono che ha avuto dall'alto. Io dico sempre che Maradona è stato l'unico politico che non ha mai tradito le promesse, perché ha promesso gioia attraverso un pallone e l'ha regalata sempre".