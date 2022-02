Adani: “Rrahmani non giocava mai con Gattuso. Con Juan Jesus forma una coppia insuperabile"

Daniele Adani, ex difensore tra le altre dell'Inter ed oggi opinionista, nel corso della BoboTv ha parlato del Napoli: “Il Napoli è una poche delle squadre che si difende attaccando, ha una qualità di gioco incredibile. Spalletti ha fatto un lavoro eccezionale non facendo sentire l’assenza dei tre pilastri, ora con Osimhen può diventare devastante. Poi vorrei sottolineare anche la grandissima stagione di Rrahmani che non giocava mai con Gattuso e con Juan Jesus forma una coppia quasi insuperabile. Juan Jesus aveva smesso”.