Adani scettico: "La Juve è la squadra del suo allenatore. Basterà per arrivare in fondo?"

Lele Adani, ospite della BoboTv, analizza così il derby della Mole vinto dalla Juventus, che dà continuità ai recenti risultati in Serie A e Champions: "Il secondo tempo contro il Torino è stato il più bello dei 18 tempi giocati quest'anno dalla Juve: ha giocato nella metàcampo del Toro costantemente. Il gol è arrivato con giocate di qualità, davvero fatto bene. Nel primo tempo ha giocato solo il Torino. La Juve può piacere o non piacere, ma è la squadra del suo allenatore: ha vinto con Chelsea e Torino meritando senza concedere. La domanda è: può bastare per arrivare in fondo in Italia e in Europa? È lecito chiederselo. I calciatori saranno sempre felici di difendere e ripartire?".