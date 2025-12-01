Adani: "Si diceva che era in discussione, tre vittorie di fila! Conte sa quando deve intervenire"

L'ex calciatore e opinionista Rai Daniele Adani ha commentato la vittoria del Napoli contro la Roma ai microfoni della 'Domenica Sportiva': "Di fronte abbiamo la capacità di Conte di incidere nel quotidiano, che è abbastanza chiara a tutti. Poi c’è chi strumentalizza, chi si inventa delle storie. Settimana scorsa, quando ho parlato di ca**ate, quando si diceva che Conte era in discussione otto giorni fa. Poi ha fatto tre vittorie di fila.

Conte ha sempre avuto lo spogliatoio e soprattutto la strada da seguire ben dritta davanti a sé. In precarietà ha cambiato sistema di gioco e ha fatto tre vittorie importanti: una in Champions, con Atalanta, e a Roma, con la Roma che è la squadra capolista del nostro campionato. Quindi la lucidità, la fermezza, anche la strategia che varia a seconda del momento dell’allenatore, la trovi nella risposta dei calciatori già dall’inizio. Neres e Lang, che erano due giocatori un po’ precari, e mi sembra che negli ultimi dieci giorni siano quelli che fanno la differenza".