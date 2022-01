Adani sicuro: "Se l'Inter è quella degli ultimi due mesi, non ha antagoniste per lo scudetto"

Daniele Adani, ex difensore dell'Inter ed oggi opinionista, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, nella quale ha parlato anche di Serie A, a cominciare dalla corsa scudetto: "Se l'Inter è quella degli ultimi due mesi, non ha antagoniste. Ma ho grande rispetto per l'Atalanta ed anche il calcio del Napoli lo tengo lì, ben monitorato".

Poi si sofferma sempre sull'Inter: "Senza Conte difficilmente si vedrebbe la squadra che è ora di Inzaghi. Li ha migliorati sulla disciplina, sulla personalità e nella testa, tecnicamente e tatticamente. Inzaghi è stato bravo a non buttare via nulla del percorso precedente". Infine una riflessione sulla Juventus: "Con Allegri ci doveva essere un accordo sull'idea, sulla visione, sul progetto e invece è tutto molto fermo. Non parlo di risultati, ma di vedere 4-5 partite con squadra sicura equilibrata e predisposta ad andare a vincere con pressione e ricerca del dominio, con un indice di pericolosità costante. Invece sembra tutto molto statico".