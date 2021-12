Adani stronca Allegri: "Con un campionato del genere, Sarri e Pirlo sarebbero stati esonerati"

Alla Bobo TV, Lele Adani ha parlato del campionato che sta disputando la Juventus, soffermandosi sui predecessori di Massimiliano Allegri e sulle scelte diverse che la dirigenza avrebbe fatto.

"Con un campionato del genere Sarri e Pirlo sarebbero stati già mandati via. Non penso che de Ligt rimanga se non sei in Champions. Lo vuole tutto il mondo. Arthur sta passando per un bidone, ha giocato nel Barcellona e nella Nazionale brasiliana!" ha spiegato Adani.