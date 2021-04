Adani sul gol di Dybala: "Chi non ama il suo mancino ha dei problemi con i sentimenti"

L'opinionista di Sky Sport Lele Adani ha commentato ai microfoni dell'emittente satellitare Juventus-Napoli al termine della gara vinta 2-1 dai bianconeri: "Chiesa il mio migliore in campo. Sul 2-0, Dybala, sposta sul sinistro il pallone quel tanto che basta per poi trovare il gol. Chi non ama il mancino di Dybala, ha dei problemi con i sentimenti".